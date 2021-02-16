秦沛女兒姜麗文（Lesley）已找到了幸福，去年宣佈跟工程師男友Pakho結婚，不過因疫情關係要將婚禮延期逾一年，本月初她曾在社交平台照樣慶祝，並指0202是他倆的特別日子，揚言希望將來可以在一個健康及安全的世界結婚，更笑稱很享受當長期未婚妻，非常幸福。

今天Lesley上載了一張看似已懷孕4個月的「大肚」照，正以為她要向大家宣佈懷孕好消息，原來這卻是她患有麩質敏感令肚子脹痛的過敏反應，真是不幸！Lesley留言：「我對Gluten（麩質）敏感（麵粉，麥等等），好多人會問我，如果食咗Gluten會點……噚日唔小心食咗兩粒龍鬚糖（我以為只係糖同花生！原來有麥！）返到屋企個肚就脹到咁，非常之痛！通常會痛多三、四日先好返……兩粒龍鬚糖就變成咁！有冇人好似我咁要Gluten-Free？起碼有得食飯同米做嘅嘢已經好感恩了。」她又以tag強調自己「不是懷孕」，另有「子宮內膜異位」、「無麩質飲食」的tag。不少好友及網民也表示關心，包括鍾嘉欣，當中不少網民坦言差點便要恭喜她，並叮囑Lesley要好好休息。

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