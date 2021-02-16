千呼萬喚，香港戲院一如預期後日（年初七）重開，各大戲院已磨拳擦掌準備。而由高先電影公司負責人曾麗芬（Winnie）打理、位於堅尼地城的高先電影院，已獲發臨時公眾娛樂場所牌照，趕及在年初七開業，《狂舞派3》成為開幕電影，在當日作馬拉松式播放。

政府今日宣佈有條件放寬限聚令，戲院經歷78日停業，終於復工。Winnie今日接受《蘋果》訪問時表示，在年三十（11日）當日獲發臨時牌照，令高先電影院可以趕及年初七（18日）營業。她表示會在當日會舉行開幕禮及剪綵儀式，並邀得男子組合MIRROR、ERROR、《幻愛》導演周冠威、導演關錦鵬及王宗堯等會出席開幕禮。而高先電影發行的《狂舞派3》一班演員及導演黃修平亦會出席之外，該片亦成為電影院開幕電影，並在當日早上10點開始，作馬拉松式放映。另外，《狂舞派3》的一班演員及黃修平合力炮製了一條獨家戲院禮儀片作為賀禮。

黃百鳴冀幫補黃金檔期

對於戲院經歷三度停業終於重開，Cinema City院線老闆黃百鳴表示：「終於等到開！雖然係損失咗成個農曆新年同情人節兩個檔期，希望人日（年初七）復業可以攞番少少生意，戲院業人人有工開，更重要係帶到歡樂同娛樂畀每個觀眾。」

此外，百老匯院線亦找來林二汶、插畫師b.wing、作曲戴偉，為該院的戲院禮儀片重新譜上歌詞及重唱。有份參與歌詞創作的二汶說：「等戲院開真係等好耐喇！希望大家更珍惜可以喺戲院睇戲嘅時光。」戴偉表示見到戲院重開的感覺是「開心到想喊」，呼籲觀眾「報復式」入場。

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