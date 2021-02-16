金剛回歸台灣發展成績一般，去年和台灣女藝人黃瑜嫻（小嫻）拍拖後反璞歸真，大多日子都待在墾丁享受生活，假日就在恆春夜市擺街邊檔賣手繩和雞翼。農曆新年正是擺賣檔攤好時機，小嫻趁昨日年初四又是假日，繼續跟男友金剛擺檔賣雞翼，不過就轉移陣地由恆春夜市搬到人潮最熱鬧的墾丁大街，一包5隻雞翼售200台幣（55港元），開賣沒多久就全數沽清。

小嫻還一邊擺檔一邊開Facebook直播，兩人非常合拍，小嫻專心做直播推銷，而金剛就專心賣雞翼，其間見有不少遊客邀小嫻影合照，也有網民留言問金剛何時回港拍TVB劇，金剛則回應：「如果有機會會回去拍，但前提是他要找我才可以，而且還要隔離。」至於小嫻早前到墾丁打工換宿，體驗新生活，去年底更入籍恆春，除了兼顧演藝事業、做YouTuber，近來還和男友金剛一起在墾丁大街擺邊街檔。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！