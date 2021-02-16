韓國人氣漫畫《女神降臨》作家貓咪，因為跟其筆下漫畫女主角一樣擁有靚樣及魔鬼身材而擁有不少fans，她今日突然自爆自己是單親媽媽，引起網民熱議。

囝囝已讀小學

據悉貓咪曾離過一次婚，因而推測小孩是她與前夫所生，她今日在IG上載自己拖着一名男孩的背影照，並寫道：「有一個放在眼裏也不會痛、比生命還珍貴的小孩，我珍惜並守護着他，而在養育孩子的過程，我學會了新的愛情，變得更懂事了，他成為我人生中的最珍貴的人。」坦白有兒子的存在。

貓咪續指：「從未離開過我的孩子，不知不覺已成了小學生，是我人生的原動力、最珍貴的存在，也是我一生都要守護的存在，所以就算每天都很疲憊，我也會加油。」她又指自己鼓起了很大勇氣，才公開這樣談論自己的私隱，正面回應外界的謠言。

感謝男友陪伴

貓咪又坦言自己因心理創傷曾接受治療、靠精神科藥物才能活下去，多得身邊朋友、家人和男友才不再悲觀，感恩地生活。貓咪亦指兒子在說話方面發展比其他小孩慢，需要定期帶兒子去醫院，表示自己升呢做人母後也有不少變化：「長得和我很似的樣貌，又和我相似的性格，每次看着這樣的他雖然有些擔心，但兒子是這世界上最堅強的存在。」

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