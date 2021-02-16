2021秋冬紐約時裝周以網上數碼方式繼續舉行，在大品牌缺陣下，新生代、小眾品牌及女設計師品牌也從而多了曝光機會。

Markarian

美國第一夫人、拜登太太Jill Biden在總統就職禮當日，揀了紐約女設計師Alexandra O’Neill在2017年創立的新品牌Markarian禮服，Markarian亦因而名氣大升。

新一季，品牌奉行美式new classic風尚，40年代優雅復古味的泡泡袖、方領、大領口修身裙，晚裝上衣及裙子衣料用上古典格調薄身織錦料，搭配尖頭鞋及黃金閃飾。居家隔離概念下，loungewear、睡袍式silk dress新裝綴有crystal-trimmed、小金邊等， Alexandra O’Neill較出名的cutouts design設計，可見於黑色晚裝裙上。

Adeam

小眾品牌Adeam去年秋冬季紐約時裝周成為驚喜品牌，皆因得到大阪直美行騷兼推出聯乘系列。品牌女創辨人Hanako Maeda（前田華子）和大阪直美一樣，有着近似的美日文化背景，在日本出生的她，五歲搬到美國生活，並從紡織家族背景中，創出自己的時裝品牌。Adeam風格結合日本傳統文化和可愛女生常見的小細節，新季呼應時尚趨勢，第一次推出中性性別、包容不同尺碼的系列，以東京街頭服作基調，日式傳統摺紙元素的針織、白恤衫，撞上運動風sweater或乾濕褸等，時尚有趣。

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