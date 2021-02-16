26歲英國男歌手Harry Styles撻着比他大10年的荷李活女星奧莉花懷特（Olivia Wilde），令奧莉花與拍拖接近10年兼訂婚7年的諧星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）分手。日前更有傳媒影到奧莉花搬行李，從積遜的家中搬到Harry家中，與對方同居。

情人節當日，奧莉花被影到執了多箱行李，從積遜蘇迪堅斯的家搬到車上，之後再被影到將行李搬進Harry的家，二人展開同居生活。奧莉花與積遜本身育有兩個孩子，現時未知孩子撫養問題將會如何安排。

另外，奧莉花亦於IG公開讚男友，指他願意在新戲中讓科倫絲佩芝（Florence Pugh）成為主角：「他不單享受讓科倫絲佩芝成為舞台中心的機會，他也在每一個場景注入細微的情感。他本不用加入這個馬戲團，但他幽默又優雅地加入了，並以他的才華、溫暖與能力，每一天都令我們驚訝。」

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