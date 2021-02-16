MIRROR成員之一的呂爵安（Edan），近期推出個人單曲《E先生連環不幸事件》，MV在YouTube上架15日突破百萬觀看，最近又參與拍HeHe劇港版《大叔的愛》而上位，不過作為後輩的他，好懂得尊敬前輩。昨日Edan與石修兒子陳宇琛（Sam）及其妻Camille去跟前輩汪明荃和羅家英拜年，汪阿姐還用其「汪阿tag」為三人加持。身為ViuTV旗下的Edan點解會同家英哥、汪阿姐拜年？其實Edan前年跟家英哥合作拍節目《臺灣文西Only You》而認識，作為晚輩向前輩們拜年亦好應該。

汪阿姐可能跟Edan不太熟，在網上貼相時除了「汪阿tag」外，留言中未有提起Edan，反而Edan有留言多謝對方︰「謝Liza姐！」有不少網民見到Edan同阿姐等人的合照，十分羨慕︰「 E先生連環好運事件」、「阿姐你都識！掂呀！」更有網民謂︰「得到汪阿Tag係成就解鎖。」

至於汪阿姐就留言給多年好拍檔兼好友石修，文中盛讚石仔︰「修：昨天你嘅仔Sam同埋新袍Camille來探我同家英哥呀！好耐冇見Sam，感覺佢婚後人更成熟，講嘢都好淡定，有自己睇法、有目標。我覺得佢真係大個仔囉。替你高興！」之後石修亦在IG回應汪阿姐說︰「 Liza， 謝謝您剛才的電話，很久沒聽您聲音了，您聲音很清很實，證明您身體健康，Sam 漸漸長大，這幾年也成熟了。男孩是比較慢熟的，我自己也經過這些階段。多保持聯絡，祝您及家英哥身體健康。」互相在網上拜年。

之後汪阿姐再留言給石仔兩公婆︰「 Sam & Camille 祝福新一年有新發展，新成就！平安喜樂！」而石修的新抱仔Camille則回應︰「 Thank you Liza 姐， 好開心可以同到你&家英哥拜年！」汪阿姐亦盛讚Camille︰「很高興認識你、一個好陽光、正面的新女性！」石仔阿Sam亦有留言多謝汪阿姐。

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