TVB曾點名力捧的小花林宣妤，2017年代表吉隆坡參加國際中華小姐競選，賽前被視為大熱的她，雖然屈居亞軍，但演出機會卻不少，早前在劇集《反黑路人甲》演蔣家三小姐，被網民讚有仙氣。可是，早前有傳林宣妤因未能適應香港的急速生活節奏，加上對自我要求極高，導致壓力爆煲，又因太過思念家鄉，同時疑拒簽TVB 10年長命約，有消息指她在去年5月已離巢返回大馬。不過在去年尾，有指她已過檔ViuTV，但事後雙方否認。今日《蘋果》就見到她獨自現身銅鑼灣一間超級市場掃貨，而一度患上暴食症的她，更專攻蔬果健康食品。

現場所見，全身黑衫黑褲黑口罩的林宣妤，在揀蔬菜時，會仔細看包裝背後的食物標籤，研究一番，看來曾患上暴食症的她，現時對飲食相當小心謹慎。而在未入行前，林宣妤是一名專業營養師，她返回大馬後，將會重操故業。當林宣妤步出超級市場時，記者上前訪問，但她默不作聲，未有回應任何問題。

差不多同一時間，廟街歌王尹光和太太亦在銅鑼灣出現，兩公婆在一間西式快餐店食tea，兩公婆在店內有講有笑，吃完離開時隨即戴上口罩，記者上前向他們拜年之餘，亦問尹光新一年大計，他說：「最緊要身體健康啦，個個防疫做好啲，戴好啲口罩啦！」

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