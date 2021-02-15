武漢肺炎疫情來勢洶洶，外出都要帶齊抗疫裝備。西貢之友劉青雲主演的兩套電影《拆彈專家2》、《明日戰記》，前者仍要等戲院重開，後者仍未排期。平時青雲跟太太郭藹明都喜歡孖公仔到九龍城、中環一帶行街買餸，但因應疫情，他們都捨遠圖近。

早前下午近1時許，青雲夫婦由司機載到西貢市中心下車。暫未開工的青雲身形略見肥胖，戴了cap帽仍見到頭髮頗長，似有段時間未有修剪。至於郭藹明的防疫裝就較老公全面，除基本的口罩及太陽眼鏡外，還外加一頂太陽帽，必要時可整個面罩拉下阻擋飛沫。他們先到一間茶餐廳落單，把握時間先後到生果店及超市入貨，青雲負責所有粗重工夫。

買齊貨品後，兩公婆途經一間西式雜貨店時，青雲似乎對店內的凍肉很有興趣，拉着太太入內，不過最後空手而回。青雲送太太回到七人車，放低貨品後，他再回到茶餐廳取外賣。始終對抗疫情，回家自在食點都安全過堂食。

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