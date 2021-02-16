現改名成李亦喬的「牛雜妹」李美琪，於2015年參選港姐，雖然無緣入16強，她卻以牛雜檔太子女的身份順利加入娛樂圈，後來更改玩ViuTV的選美真人騷《美選D.n.A》，她曾表示以爸爸賣牛雜養家覺得好自豪。今日牛雜妹以「牛雜妹 也許不會再是牛雜妹為題」撰寫長篇網誌，透露家業將完結，還呼籲各位熟客可在店舖結業前到店，與她的父母打個招呼，聚一聚。

傾租約時疑惹誤會

據牛雜妹指，店舖開了17年，開舖當年，她只有11、12歲，她仍記得當時的情況。牛雜妹憶述由於店舖營業時間長的關係，她要落舖才能與父母見面，而年紀小小的牛雜妹也會客串招呼客人。可惜由於香港的社會事件，加上去年受武漢肺炎疫情影響，牛雜妹家的麵店生意一落千丈，她家的麵店更曾受過防暴警的催淚彈（TG）「洗禮」，被迫提早關店。牛雜妹去年曾表示感謝業主肯一起共同進退，沒想到事隔一年，麵店被業主入稟法庭提告，指他們過去2年都有拖欠租金，並要求他們交還店舖鎖匙。

牛雜妹向《蘋果》透露：「其實舖頭經營咗17年，一直同業主關係都好好，業主一直都係派代表律師同我哋溝通，而且咁多年其實加租嘅幅度都係可以接受，但最近兩年因為運動同埋疫情，對生意嘅影響真係好大，特別係限聚令之下，生意少咗8、9成都有，所以我哋同業主協商下，呢兩年業主都願意減租同我哋共渡難關。但係早前我哋傾續租新租約嘅時候，代表律師表示早前欠落未交嘅租金唔肯定業主會點解決，而我哋就好迷惘，因為唔清楚到底實際話我哋欠租係咩一回事，到底係欠幾多嘅租金，所以想了解咗欠租嘅事宜先至再簽新租約，但業主方面就表示因為我哋唔願意簽新嘅租約，所以都拒絕續租畀我哋，要我哋交還鎖匙，並且需要交還過去兩年欠落嘅6位數字租金。我哋收到呢份正式嘅法律文件都好震驚，冇諗過會有個咁突如其來嘅消息，做咗17年嘅舖頭可能隨時需要結業。」

面臨上庭打官司

牛雜妹在網誌中嘆謂「一直認為業主是個近人情的人」，面臨突如其來的律師信，現時只好交由專業人士代為處理，牛雜妹說：「冇辦法情況下，我哋只好將呢件事交畀律師處理，但係我哋都希望可以同業主解開誤會，溝通清楚，始終舖頭係我哋嘅屋企，咁多年來好有感情，而且屋企人都係喺舖頭工作，係經濟主要來源，希望可以和平解決呢個問題，即使爸爸退休，都唔希望帶着呢種哀傷嘅感覺。」

牛雜妹又強調，今次公開事件並非想討伐任何人：「頭先都意識到其實舖頭真係可能隨時冇得做，希望可以幫爸爸拍條記錄片、都希望可以搵返以前嘅熟客同爸爸媽媽合照留念、傾吓偈，等佢哋將來退休都可以回味一下。只係希望我哋嘅朋友、熟客可以過嚟同爸爸打吓氣、傾吓偈、支持下我哋舖頭，都希望可以同業主和平解決問題，繼續開心友好嘅關係。」

生日願望：順利度過

今日是牛雜妹的28歲生日，她在網誌中坦言：「今天是我的生日，我把我的願望都交給我的家人……希望這一次，我們家能順利度過。不論結果如何，我們一家都會共同進退。」

而她另在IG中出post，表示不知道結業的實際日子，但就請熟客們可再光臨：「如果各位熟客、朋友們，有空也可以來支持一下我父母，給他們再打個招呼，相信他們會很高興的。」

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