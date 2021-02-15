蘇麗珊早前跟男友Kenny合資開按摩店，開幕禮當日公告新戀情，直言在做生意的過程中令她更發掘到男友的優點。近月蘇麗珊再開網上麵包店，親自落場整麵包，試過因應男友喜好的口味學整蛋糕，無論味道如何，男友總是給予鼓勵讚賞，在公在私都是一個滿分好男友。

踏入牛年，蘇麗珊日前在有份的東南亞餐廳內接受《蘋果》訪問，她以雞及鱸魚炮製兩味賀年菜，分別寓意為「鳳凰展翅」及「年年有餘」，不過顯然她不是經常下廚：「我煮嘢合格，但一定要跟住食譜，同埋我怕油煙，少煮中菜，反而鍾意整麵包。」 但俗語有云：「要綁着男人，先要綁着他的胃。」蘇麗珊又如何綁着男友Kenny？她甜笑說：「我會為佢用心去學，之前為佢學整檸檬芝士蛋糕，次次都話好味。」

讚男友應變能力強

除了投資餐廳外，蘇麗珊早前跟男友Kenny及其他朋友開按摩店，近月她又開網上麵包店，自從搞生意後更發覺自己有進步：「賺錢當然重要，但真係令我成長好多，以前有選擇困難，𠵱家發現決定唔係咁難做，個人主動咗。」跟男友做生意不怕有爭拗影響感情？蘇麗珊自言是「順得人」，會先以男友或朋友的意見先行，若發現不行才另想方法，她說：「要學包容、溝通，但我一定係大家嘅感情行先。」蘇麗珊更從男友處理生意中，發掘對方更多優點，不期然露出崇拜目光：「我好欣賞佢解決問題能力，面對疫情做生意要轉陣，佢嘅應變能力好強。」

工作行先未諗結婚

蘇麗珊的好姊妹湯怡早前爆出未婚懷孕，將閃嫁排舞師麥秋成，她坦言也只是早過傳媒少少知道。有否觸動她想結婚生小朋友？蘇麗珊說：「我哋未傾過結婚，但知大家有共同目標，好細個係想過28歲結，但𠵱家過幾年先再諗，因為我腦中有個清單，我有好多嘢想試，又鍾意拍戲，好似有癮咁。」在「to do list」中蘇麗珊希望疫情過後，有機會做背包客到歐洲流浪，雖然想好要生兩個小朋友，但結婚生仔的人生大事，決定過幾年後才考慮：「自己未ready負一個咁大嘅責任。」

場地提供：圍威喂Waiwaiwai（荃灣廣場）

服裝提供：連卡佛、Claudia Pierlot、iiJINHK

髮型及化妝：Rainbow Chung of Annie G

造型：PIPA Creative