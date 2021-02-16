黃日華女兒黃芷晴自大學畢業後，就跟朋友開設品牌賣首飾及時裝，閒時更會到市集擺檔，今年她亦趁農曆新年參加市集，日前她接受訪問時，她透露最近自家設計袋仔、環保物品及御守，她說：「前兩年，每逢大年初一，我都會去唸經，但上年同今年都因疫情而取消，所以農曆新年冇乜嘢做，加上又少拜年，所以我會參加市集，參加咗兩至三個朋友搞嘅市集。」問到有否將自家製的物品送給爸爸﹖芷晴笑說：「有呀，第一個就送畀佢，佢已經擸咗啲送畀佢啲朋友。」

提到去年媽媽梁潔華病逝，芷晴有點自責：「自己有諗，上年冇去唸經，會唔會唔好運，多啲唔開心嘢，但今年冇機會去唸經，所以有少少擔心。但我知道要安全為上，叫自己唔好咁諗，希望大家健健康康，重拾正軌，因為我都好想去旅行。」跟爸爸如何過農曆新年？芷晴表示應該留在家中，或者嘗試陪爸爸行一次山，又或者與外婆食飯，她笑說：「我唔識整賀年食品，淨係識煎糕。」

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