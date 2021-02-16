韓國男神宋仲基本月有新片《勝利號》及新劇《Vincenzo》輪流見街，《勝利號》早於本月5日已在串流平台Netflix公開，至於《Vincenzo》將於周六（20日）開播。

宋仲基近日開通了IG賬號，不時公開新相跟fans分享工作花絮，他今日再上載了新相，身穿黑色西裝的他顯得官仔骨骨，獲fans大讚靚仔。

首集登場

此外，韓媒《東亞日報》今日報道指，宋仲基獲《勝利號》拍檔陳善圭力撐，陳善圭將客串亮相《Vincenzo》的第一集。《Vincenzo》方面亦落實陳善圭客串一事，並表示男星李熙俊亦有份客串，但就未有公開兩人的角色。

金泰璃自爆壓力大

另外，同樣有份拍攝《勝利號》的女星金泰璃，近日受訪時大談電影及片中角色，她坦言「張艦長」一角太完美，與自己實際性格亦不太相似，加上導演想透過此角打破基本人們對「艦長」的舊有觀念，所以演出時壓力很大，仔細地讀劇本，努力找出當中的人情味，金泰璃亦感謝拍攝期間宋仲基、陳善圭、劉海鎮三名前輩的幫忙。

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