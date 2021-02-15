日本女星酒井法子前日情人節剛滿50歲，昨日她在微博發出「入五」後第一Po，上載自拍短片，酒井在鏡頭前除罩晒凍齡靚樣，並分享到Cafe買咖啡及吃鯛魚燒的生活日常。

酒井法子於2009年涉毒被捕，事件震驚亞洲各地，令她難以再在日本藝能界立足，繼而轉攻大陸市場，而她主演的倉底貨電影《空蟬之森》，日前終在日本開畫，有指她是全片能收足片酬的演員，700萬日圓（約52萬港元）酬勞早已袋袋平安，可是酒井卻拒絕出席所有關於該片的宣傳活動。

日前，酒井法子在微博談到這齣2014年拍攝的電影，大讚導演及每位演員也很出色，她說：「在所有人的支持下，才能迎來今天，我從心裏表示感謝。」酒井還悼念去年逝世的同片女星角替和枝，表示二人多年前已拍劇結緣，又感觸稱《空蟬之森》在疫情下上映，希望能得到大家的喜愛，並答謝負責唱主題曲的大黑摩季。

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