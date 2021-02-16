台灣藝人雞排妹（鄭家純）上月底自爆出席尾牙遭性騷擾，其後開名直指該人為遊戲公司老闆及男歌手翁立友，她昨日接受《蘋果新聞網》專訪，暢談連日來的心情，直言發聲後面對排山倒海質疑、謾罵的言論，但從不後悔勇敢發聲，講及當日被擋在翁立友記者會門外，還不禁質問：「一個人活了40幾年，難不成他過去跟人遇到誤會的時候，是用這樣的方法嗎？為甚麼不當面說清楚。」

事件引爆後，雞排妹指她收到大量曾遭受欺負的被害者私訊，單單在IG已超過500個，令她發現原來性騷擾與性侵無處不在，因此決定發起「【38號樹洞】性騷／性侵真人故事募集計劃」，公開募集信件後會舉辦「書信展」，幫助受害者及盼望社會正視此議題。為了避嫌，書信展不會跟任何基金會或政治人物合辦，雞排妹會獨自負擔展覽費用，預算在100萬新台幣（約27萬港幣）以內，雞排妹又指：「在未收到這些私訊前，只看到性騷擾、性侵發生比例，收到寫下真實血淚史信件，我真的嚇到。」

過去幾個星期，雞排妹面對了不少輿論壓力，她說：「兩個禮拜發生這麼多事，我很震驚！」至於被懷疑事件在她計劃之中，她反問：「我被欺負了，為甚麼不能把我感受說出來？說出來之後變成一個暴風圈，應該是要檢討加害者吧！」說到當日在facebook抒發情緒後，捐出任尾牙嘉賓的10萬元台幣（約2.7萬港幣）做善事，卻遭質疑是想透過這些款項增加正面形象，雞排妹為此憤憤不平，「我真的覺得很荒唐，我出道這麼多年，我有在在乎正面形象？我如果要炒新聞，我第一時間就打給記者就好啦！」

雞排妹更認為後續引發的效應她也始料未及，又舉例說：「今天有個女生全裸走在路上，不代表你可以摸他，這件事大家都同意，那為甚麼換到我身上的時候，這想法就變了，這關鍵點在哪我看不到，我不懂？」

此外，有網友質疑雞排妹在2月3日記者會桌上擺放其經營品牌的「飛機杯」，她說解釋：「那記者會本來就是《國際橋牌社》外傳《和平歸來》的記者會，就是贊助、就像一般LOGO會放在背板上，我不明白為何變男性性慰器就會被攻擊？」問到目前她有否反過來被提告？雞排妹表示沒有收到相關訊息，但如果要告她也沒所謂。

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