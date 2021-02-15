麥當雄80年代進軍影壇，首作《𡃁妹仔》一炮而紅，其後《省港旗兵》勇奪金馬獎最佳導演。80年代，麥帥監製了七部影片，當中最成功的是《跛豪》，導演為潘文傑。《跛豪》一片，吾友夏秀軒任策劃，林仔係副導，故小弟道聽途說，古仔一大堆。

此片選角，麥當雄最初屬意許冠文演跛豪，因有新意有綽頭。話說麥帥看過李翰祥導演的《大軍閥》，認為許冠文屬演技派，大可一改戲路，演笑裏藏刀之奸角，但可惜傾唔掂，最終不能成事。原因是許冠文希望保持其喜劇演員形象，只演出《合家歡》那種開開心心，大人細路都啱睇的影片。麥當雄拍片一向去得好盡，許擔心一旦改變戲路，之後可能返唔到轉頭，故辭演跛豪一角。

麥當雄次選，是萬梓良，因他夠霸氣，外形亦極之合適。萬梓良當年片酬100萬，因角色需增肥演出，佢要求加多20萬，麥帥唔同意，合作告吹。最後找呂良偉，當年他未大紅大紫，人工80萬成交。但拍片期間，呂良偉雖努力增磅，但效果一般，食極唔肥，只有一小肚腩。最後，只有仿效《教父》一片做法，在呂良偉口腔內塞棉花，令其面形腫脹。

《跛豪》一片全長143分鐘，當年發行及戲院大力反對，要求剪至90分鐘，因兩小時影片將影響戲院全日放映場數，少了收入。但麥當雄堅持影片長度，最後折衷辦法，是加票價。結果《跛豪》大收，票房3,000多萬，叫好叫座。之後，戲院佬開始改變態度，對港產製作上片，不再限制為90分鐘之內。

《跛豪》之後，麥帥信心大增，原班人馬製作，開拍史詩式《上海皇帝》，呂良偉主演、潘文傑導演。電影以杜月笙為題材，完成版本全長三個多小時，一氣呵成，劇力萬鈞。但《上海皇帝》今回《教父》咁嘅長度，出品公司嘉禾冇計，一定要分上、下集上映，麥當雄反對無效。當年上映，上集名《歲月風雲之上海皇帝》，下集名《上海皇帝之雄霸天下》。因為影片一開二，結果既影響了票房收益，評論也大打折扣。

《跛豪》一片成功，得益者之一是呂良偉。之後他片運亨通，演出了一大堆江湖黑道電影，名成利就。唯一揼心的是萬梓良。事後他大嘆走寶，但自己強要加20萬片酬才令煮熟的鴨子飛走了，怨不得人。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。