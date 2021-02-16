王菲和前夫李亞鵬視女兒李嫣為心肝寶貝，自女兒出生後，二人發起為唇腭裂出生缺陷兒童及家庭提供服務的「嫣然天使基金」。雖然王菲與李亞鵬離異，跟謝霆鋒復合，更甚少露面，不過他們也一直分別為基金會出力。昨晚音樂人臧鴻飛在微博上載了一張合照，原來王菲趁着新年，帶着李嫣團拜兼宣佈嫣然製作的新T恤推出，臧鴻飛於微博中寫道：「姐說新T很好看，我覺得姐說得對，大家支持嫣然新T恤呀！」並呼籲大家網上選購。

照片中一共有8人，一頭短髮的王菲坐在前排地上，左手托頭、右手托着腮，感覺新鮮、隨意！而她身穿的是嫣然製作其中一款的新T恤，淺藍色的T恤中間以簡體字寫着「隨便」二字，而女兒李嫣則坐正後排中間位置，少女味甚濃的她高舉V字手勢，相當甜美。網民看到偶像王菲都紛紛起哄：「終於看到2021新鮮的王菲！」、「王菲太可愛了」、「在這裏看到失蹤人口，真的是過年了！」、「天啊！跟20年前的王菲一樣新鮮美麗。」

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