韓國男神宋仲基自前年演出劇集《阿斯達年代記》後，本周六將攜tvN新劇《Vincenzo》回歸，劇中飾演意大利黑手黨顧問律師的他，挑戰演亦正亦邪角色。不過《Vincenzo》將對撼逢周五及周六播出的SBS人氣劇《Penthouse》第二季，以及同於周六及周日播出、約有20分鐘時間對撼收費台TV朝鮮的出軌話題劇《婚詞離曲》。

為時下新聞感憤怒

《Vincenzo》劇組昨日公開新長預告片外，宋仲基聯同全汝彬、澤演及導演金熙元現身網上發佈會造勢，穿上西裝型爆亮相的宋仲基表現風騷。對於其角色以惡的方式處決惡徒如「暗黑英雄」，宋仲基說：「不僅是我，很多人都會感覺到，最近看新聞的話，各個領域都會出現很多壞人，我會覺得很嬲，想懲罰壞人，《Vincenzo》在批判社會的同時，同時亦有愉快地講到這一點，非常新穎。比起壞蛋，壞蛋會教訓壞蛋們，這句話讓我很痛快，我的角色雖然外貌是韓國人，但是在意大利生活過，所以有着豐富的感情。」

《Penthouse》婚禮曝光

至於由女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等主演的《Penthouse》第二季亦公開最新預告，當中有金素妍和嚴基俊結婚場面，也有李智雅的靈堂照，朴恩碩則說：「全部死在我手裏。」似為李智雅報仇。而《婚詞離曲》前日播出第八集收視再刷新紀錄，上下部份分別為8.171%及9.656%，瞬間最高收視破雙位數達10.6%，成為TV朝鮮史上電視劇收視No.1。前晚一集講到朴柱美目擊丈夫李太坤餵繼母金甫娟食紫菜包飯，回家後質問老公，最終李太坤答應與繼母保持距離。

此外，宋仲基的前妻、39歲女星宋慧喬前日單身過情人節，不過她貼出攬愛犬自拍照，似乎不愁寂寞。而她亦獲知名品牌委任為大使，又為雜誌拍攝多套服飾。喬妹受訪時說：「演戲越演越難，隨着年齡的增長，我擔當着承載歲月的角色，被寄予的期望亦會有所增加，自己還有很長的路走。」