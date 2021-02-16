54歲「明福俠」黎明一向視愛女如掌上明珠，近年受疫情影響，黎明更樂做湊女公，今日有周刊報道稱黎明跟35歲女友兼助手陳泳儀（Wing）一家人出海玩，更有指Wing正準備再為黎明添丁，趕在牛年生仔，希望打破「四大外父」宿命。

報道又指黎明最近幫3歲愛女成立教育基金，雖然Wing母憑女貴，不過仍未掌握財政大權，黎明亦未有打算，贈予她任何物業，目前他們自住的上水雙魚河市值約8千萬獨立屋寓所，仍然是黎明貼身心腹子泉開設的公司持有。

女助手Wing於2018年被爆未婚生女，事後獲黎明大方承認與年輕19歲的助手Wing擦出愛火，飛上枝頭的Wing早已搬到愛巢。未成為「明嫂」前，Wing於2012年在A Music做李治廷助手，翌年傳她跟李治廷日久生情，導致她婚姻破裂，其後李治廷離開公司，北上發展，這段感情無疾而終，之後Wing在老闆黎明最心情低落時，主動熱情出擊，陪出海飲紅酒，又經常於黎明家出入，最終成為愛人。

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