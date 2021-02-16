現年41歲的韓國綜藝節目《Running Man》成員HaHa，與37歲女歌手星於2012年結婚，結婚多年仍然恩愛，兩人育有兩子一女組成幸福一家五口。

星亮相昨晚播出的綜藝節目《姜虎東的飯心》（音譯），又再提起家庭生活，坦言現時工作、育兒兩頭忙：「早上湊完孩子返學，又要煮一日三餐，真的好忙好辛苦，因為有三個小朋友，連爺爺、嫲嫲都要幫忙，所以我都不建議生三胎。不過雖然每天很忙，但很幸福，不希望孩子長大。」

憶亡父落淚

星隨後暗指兩人因亡父健康問題所以提前結婚，她憶起亡父時更眼濕濕，並感謝老公HaHa：「當年與oppa（指HaHa）提早登記結婚，舉行小型婚禮的翌日，父親就離世了，oppa以喪主身份打點一切，很好地送別父親最後一程，讓我覺得能遇上這個男人真好。」星的母親亦驚喜現身，表示從未聽過HaHa及星大聲嗌交，大讚兩人恩愛。

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