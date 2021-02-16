被稱為「世界級港女」的馬俊怡（Rose Ma）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、貝依霖（Chantale）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔），於今晚ViuTV節目《家務戰場》第12集進行大作戰。Chantale與伍詠詩抽籤獲得放假，而其餘4位港女則要接受考驗，以蔬菜完成插花任務。

Rose Ma與邱晴在插花環節獲導師讚賞，Hebe及Kathy仔更獲導師選為勝出組別，隨後眾人要將蔬菜烹調入饌，成為一道菜式。Hebe及Kathy仔的廚藝獲讚賞，而Rose Ma與邱晴的作品嘉賓被評為「快餐店的水準」。

6女經過超過10集學習家務常識，今集來到中期考試，她們要以接力形式進行各種家務測驗。Chantale負責煎蛋，表現有點論盡，更無厘頭放上鑊蓋，使鑊蓋上的倒汗水滴到燒熱的鑊中，在旁的主持朱晉傑（CK）即時閃開，避開彈出的滾油，Chantale還死撐說：「係咁樣㗎！可以令蛋上面熟啲。」接力的Kathy仔負責摺衫，表現淡定，她說：「一定要冷靜做就OK。」

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