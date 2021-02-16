由邱禮濤執導、劉青雲與劉德華主演的《拆彈專家2》搶先在後天戲院重開後第一檔上映，於《拆彈》系列首度加盟的劉青雲，在電影中飾演拆彈專家「董卓文」，除了與戰友劉德華並肩作戰，還跟一眾飾演拆彈隊員的演員吳卓羲、黃德斌、趙永洪、張揚有不少對手戲。

今天是青雲的57歲生日，他早前開工期間，獲一眾「拆彈隊員」、邱禮濤及幕後工作人員在片場為他慶祝，劇組人員更特地訂製一個炸彈形蛋糕，邱禮濤還笑指該「炸彈」屬於辛亥革命時的炸彈，相當搞笑。提到生日願望，青雲說：「我哋呢一行，好多時都喺片場過生日，我成日都同人講，唔好話畀人知係我生日，不過今次就揚啲！最難忘一次試過生日喺殯儀館取景。我相信得一個人開心嘅世界，係唔會開心，所以我希望大家都開心，好好過日子。」

向來重視家庭的青雲出名是「愛妻號」，日前被《蘋果》拍得跟太太郭藹明到西貢拍拖買餸，非常恩愛。問會青雲太太會否跟他慶祝生日？青雲即甜絲絲表示：「走唔甩，我相信一定仲有一個生日蛋糕。」至於太太為何不到片場送驚喜？他說：「佢唔會嚟片場，佢知道嚟片場唔係太好，因為大家都做緊嘢，佢通常好少到片場探我班，因為佢知道我性格。」

青雲更直言會叫太太不用送禮：「真係需要嘅嘢應該都有，未有嘅嘢都係冇咩需要，買咗放喺度唔用好浪費。」那麼青雲是否不喜歡收生日禮物？他解釋：「唔係唔鍾意，但唔需要破費，大家開開心心食飯咪得囉，其實送禮係一件好難嘅事，收咗人哋嘅生日禮物，人哋生日又要諗送咩畀人，都幾吃力。」

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