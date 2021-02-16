人氣韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍，今年元旦日終於承認戀情，據知兩人當時已經拍拖8個月。雖然二人公開戀情後繼續低調，不過前日情人節，二人代言的廣告商就公開兩人的廣告及合照，下周將再有二人的新廣告片公開，令fans大呼期待。

用中文留言

近日，有網民發現孫藝珍疑似開小紅書冧大陸fans，該賬戶目前有近2萬fans，賬戶的第一張照片是孫藝珍的自拍照，而且分別用了韓文及中文留言，感謝fans對《愛的迫降》的支持及早前送上的生日祝福，又表示之後會多透過小紅書跟fans交流。孫藝珍本身甚少更新官方微博，最後一次於微博留言已是2018年，而且當時她只用韓文留言，加上韓國方面未有孫藝珍開小紅書的報道，暫未知孫藝珍是否真的「社交移民」開小紅書。

穿同款上衣

另外，有眼利的網民指孫藝珍自拍照中穿上的淺啡色上衣，跟玄彬早前拍攝影片時的上衣同款，二人疑似穿情侶裝低調放閃。

再晒爆肌照

而蜜運中的玄彬亦越來越弗，早前他為雜誌《GQ Korea》拍攝新相，大騷弗爆身材，繼早前公開的影片後，雜誌方面今日再公開多張玄彬的爆肌正面照，大騷男神的麒麟臂及結實身材，連韓媒的新聞標題亦是「玄彬，爆發性感美的近況⋯⋯和孫藝珍談戀愛變得更帥了」。

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