Alexander McQueen與Vestiaire Collective合作

環保與可持續發展是時尚界近年最重視的議題，除了從製造過程、物料、減碳等等出發，舊衣回收或二手市場轉售，也能賦予舊衣服新生命，為環保盡一分力。

Alexander McQueen近日宣佈與全球知名二手買賣平台Vestiaire Collective合作，以支持循環時尚，他們成為是第一個與Vestiaire Collective合作的品牌。目前為止，大多數的奢侈精品品牌都着重於銷售新產品，忽視於二手市場，而這次的合作夥伴關係屬於時尚界首次出現，品牌將直接控制二手或古董商品，並直接與賣家合作。

品牌的銷售代表會與部分客戶聯繫，查詢他們是否有希望出售的品牌產品，產品經評估並符合條件，將會在Vestiaire Collective平台上列為「品牌認可」並再次出售，網站亦會為產品加上附加信息，以加強真品的確認。賣家售出產品後將會得到的信用額，並可用於在Alexander McQueen專門店購物。這項計劃為消費時尚帶來了新模式，提高可持續發展及增強耐用性，同時也為品牌的每一件精美作品延續新的故事。

The Best of Ganni別注系列

英國時尚精品網購平台Net-a-Porter旗下的折扣網站The Outnet，主打將過季精品，並以折扣的價錢發售。網站除了改變大家對過季產品的既定印象，分分鐘讓你以更優惠的價錢重遇心頭好。

The Outnet近日推出The Best of Ganni別注系列，系列備有13款單品。來自丹麥的Ganni，是近年人氣的小眾品牌之一，以易於穿搭，俏皮又帶點清新的設計為主打，深得不少女星、KOL喜愛。這次的別注系列備有13款單品，全部以舒適易穿的剪裁，配合亮眼的印花，其設計均取材自品牌的經典印花及款式，現在可以以更吸引的價錢入手，有興趣不妨留意一下。

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