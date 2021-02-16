韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，將於大後日播出第二季，劇組今日再公開了嚴基俊及金素妍的新劇照宣傳，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。

上季中嚴基俊及金素妍發展出婚外情，隨着嚴基俊殺死李智雅、金素妍與尹鐘焄離婚，兩人的感情反而更堅固，公開的劇照可見，嚴基俊拎着戒指、下跪向金素妍求婚，並深情地望着對方，金素妍就一臉驚喜，令劇迷更加期待第二季的劇情。

李智雅劇透被阻止

另外，Eugene以師父身份任SBS綜藝節目《家師父一體》的嘉賓，節目於前日播出最新一集，Eugene又邀得李智雅、金素妍兩名劇集拍檔亮相節目，立即刺激收視升至最高的7.9%。而李昇基、申成祿等主持人亦十分關注上季被賜死的李智雅，今季會否回歸，李智雅隨即露出意味深長的表情，並笑指：「要不要我劇透？」嚇親眾人立即阻止。

JunJin夫婦客串

此外，韓國元祖男團神話的40歲成員JunJin夫婦將特別出演《Penthouse》第二季的第一集，飾演欣賞Eugene女兒金賢秀音樂才華的貴族夫婦，JunJin夫婦有份拍攝的SBS綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》中，預告於今日公開兩人拍攝劇集時情況。

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