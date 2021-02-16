童星出身的21歲女星金所炫孖《大力女子都奉順》男星志洙合作、Viu Original首套原創韓劇《月升之江》，於昨晚首播即有好成績，上下兩部收視分別為6.5%及9.4%，最高收視破雙位數達11%，成為同時段收視冠軍，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

劇集以倒敘形式開始，率先可見金所炫及志洙在戰場上奮力抗敵，戰爭結束後才見面，但志洙已經身受重傷倒下，金所炫就將他抱在懷中並深情接吻，首集已上演吻戲。

一人分飾兩角

隨後交代高句麗國王平原王因遭貴族帶兵威脅，兒時的平岡公主（許廷恩飾）跟隨由金所炫分飾的母親延王后逃到邊境的村莊，找到姜河那客串飾演的順奴部族長兼高句麗將軍溫協，希望姜河那能夠幫忙。追兵亦追到村莊，隨後延王后被殺、姜河那亦被指謀反，平岡公主及將軍兒子溫達雖事前已被帶到寺廟躲避，但平岡公主最終被擄走，更失去了記憶。

失憶8年後重遇

時間去到8年後，金所炫飾演的平岡公主因失去記憶，成為冷漠殺手廉佳珍，進行任務期間，重遇志洙飾演的溫達，引起觀眾的好奇心。劇集開播後獲劇迷大讚故事緊湊、演員演技好，特別是一人分飾兩角的金所炫，越發期待之後的情節。

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