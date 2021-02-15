自疫情後，傳統時裝周變陣舉行，來到重整旗鼓的第二個正式季度，秋冬2021系列的紐約時裝周如戰後殘骸，只有零星的品牌舉行發佈，就連名字都改為「The American Collections Calendar」。大部份品牌都集中於紐約時間本月14至18日網上發佈，極少數如Jason Wu舉辦實體騷，堅持為時裝周開幕，將騷場打造成雜貨市集。R13也預早在網上分享新一季的短片和照片，以英淪叛逆風暴掃走紐約疫情的陰霾。

Jason Wu雜貨市集

Jason Wu再次為紐約時裝周開幕，將一個空置的店舖放滿鮮花、酒水、水果和油醋醬，打造成Mr. Wu’s General Store的騷場，除了想表達設計師愛吃，亦剛好呼應疫情日常下，逛超巿、購買日常所需已成為正經事。

系列設計是極盡悠閒舒適之能事，有1950年代及膝連身裙，配上大褸或針織衫，上面的印花成為主打，有花瓣圖案、格仔等，又有跟可口可樂合作，推出品牌logo字款和玻璃樽印花圖案，認真地將日常生活放進時尚。大褸上有長短不一的流蘇和刺繡作點綴，針織冷衫有cable knit、間條、鈎織加上鬆身剪裁營造慵懶的效果，而英國鞋履品牌Dear Frances就為系列設計了不同的靴子 。設計師穿上可口可樂T恤現身謝幕，而騷後場內所有食物均會捐到當地慈善機構。

R13叛逆風暴

R13今季以蘇格蘭樂隊The Jesus and Mary Chain為主題，將90年代的grunge帶到後疫時代，品牌稱之為「Covid grunge」，顯示當今年輕人對疫症不屑一顧的態度。爛T恤、刻意造舊的衞衣、紕口的冷衫，加上格仔恤衫和cardigan等經典的grunge服飾，層層叠叠拼湊出糜爛的風格，就如經疫症災難洗禮過後一樣，大家都只想隨心所欲，撇開一切狀況，過着自己想要的生活。

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