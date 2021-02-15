英國皇室發佈好消息！哈里王子和太太梅根(Meghan Markle)在美國時間情人節當日，宣佈懷上第二胎，三年抱兩。在社交平台分享的黑白新相，梅根穿上陀大仔Archie時訂做的美牌Carolina Herrera淺色休閒長裙，在草地大樹下輕躺在哈里王子身邊，愛意滿溢，自然風氣氛及laid back著裝，一洗以往皇室大花筒的風格。梅根兩年前在外訪前夕宣佈陀仔，當時她十六天外訪行程換足41套衫，一年花費超過400萬港元，今日就來重溫一下她的最貴英國皇室孕婦裝looks。

日間正裝

梅根成為皇室成員前走casual chic look，婚後升呢改穿國際大牌如：Dior、Alexander McQueen等，現時淡出皇室及搬到美國，打扮又回復低調。她在2018年底至2019年懷孕期間，衣着一大特點就是不穿專門的孕婦時裝，只穿品牌的日常服裝，她會挑選較鬆身高腰、腰帶可調較或彈性衣料的服飾穿搭。日間公開活動，梅根必備一件不扣鈕的Blazer或trench coat，內裡搭配連身短裙，感覺正裝又顯得不累贅（因她個子較矮），再搭配典雅小巧的clutch，及四吋踭尖頭pumps，拉長線條，令造型看來更時髦從容。

休閒圖案

打扮以低彩度見稱的梅根，甚少穿著大花圖案或七彩print，對民族風或波希米亞浪漫風尚亦全無興趣。她陀住大仔代表皇室外訪太平洋多國時，亦為切合島民口味，曾穿過多套floral print裙子，如：Carolina Herrera藍花長裙、傳統紮染花裙等，搭配Castañer 籐織厚底鞋，再紮起招牌髮髻以保持清爽、精神的外觀。

華麗晚裝

總觀梅根過去三年衣著，當然亦有大紅、全紫、彩綠色造型，但在她身上出現得最多的晚裝，要數典雅高貴的簡約黑白藍三色。梅根最愛穿黑色禮服，各類長度、款式、風格、質料都有，話題度最高必然是其性感上台頒獎、挑戰皇室底線的Givenchy單肩晚裝！而在她眾多孕婦造型中，最華麗、最貴的晚裝裙之一，則是來自Oscar de la Renta的飛鳥刺繡晚裝，浪漫美麗，價值約10萬港元。

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