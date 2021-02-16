王宗堯早前在facebook公開求「懲罰」，今日他為店o舖擔任一日店長。他去年被控暴動罪，案件再將下月26日再審，面對龐大的律師費，宗堯說：「我每次被懲罰，有啲似議員嘅人工，多數攞一半出嚟做其他嘢，自己就袋一半或者以下嘅錢，因為好多人好辛苦冇工開。」雖然被不少同路人「懲罰」，但宗堯表示沒有正式統計過有多少收入：「我諗要應付全部，就一定未到，但我覺得數字係可觀，反而最擔心係下個月26日要唔要掃啲咩碼，因為都係政府部門。仲有一個月，都係唔諗住。」

陸續推出商品開源

王宗堯另被提到早前簽約杜汶澤的網台「喱騷」，他開心表示現時已推出App，期望快點可以拍劇。而他早前推出自家品牌、寫上「手足袋穩」的利是封、印有「手足不散」字句的衛衣在網上發售，他表示印了大量，但可能因過年和情人節的關係，有很多人仍未攞貨，他又指稍後會設計不同產品。

慨嘆聲音越來越窄

談及港台電視抽起周冠威訪問，以及不再轉播《BBC國際頻道》及《BBC時事一週》，聲音越來越收窄，王宗堯即說：「港台，放棄咗喇！由舊年好多打壓，佢話持平，但某程度上都幾偏頗，加上我喺港台合作過嘅節目，我好係第一個被人抽走，我亦有朋友被離職，又有節目要轉型，製作形式都轉咗，嚟緊我都唔知仲有冇《火速救兵》，我記得最近消防處搵咗甄子丹做代言人。唔知呀，《火速救兵》都去到第4輯，我都叫做參與過，唔理喇，理唔到咁多！自己揀自己想睇嘅嘢，我想話群眾壓力可以令到一個劇停播，所以其實係OK。」

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