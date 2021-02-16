33歲日本女聲優茅野愛衣，上周四（年三十）表示前往供奉日本甲級戰犯的靖國神社參拜，並形容靖國神社是個「讓人心曠神怡的好地方」，引起內地網民強烈不滿，認為她「辱華」，揚言要抵制她參與過的動畫作品，更要求Bilibili把她的作品下架。

茅野愛衣當天在廣播節目《工作之餘祈願》（第152回）中提及參拜靖國神社，引起中國人炮轟後，她立即把相關短片從YouTube下架。事實上，茅野曾因到台灣參加動漫節時稱「台灣是一個很親切的國家」，因而受到大陸玻璃心網民炮轟。事件近日在中國社交網上發酵，難免令茅野愛衣的相關作品和今後的工作帶來負面影響，有網民竟將事件與福島大地震混為一談：「茅野愛衣去靖國廁所祈福結果來了，7.3級！」

茅野愛衣曾為《冰菓》、《ReLIFE》、《齊木楠雄的災難》、《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》、《刀劍神域》等多部作品配音，還有《鬼滅之刃》中的前「蟲柱」胡蝶香奈惠，又替《達爾文遊戲》聲演台灣人角色劉雪蘭。

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