《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月16日（二）Video Talk精選節目表：

午市急Call｜牛年第一CALL 唐牛、古天后大派利是股

日期：2月16日（周二）

時間：12:45pm – 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后 、蘋果專欄作家唐牛

內容︰港股初五啟市，黑期率先升逾200點，究竟牛年嘅牛市有幾牛？市場上有乜好未被發掘？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛除咗同大家分析大市，仲會大派利是股。想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

仲有，咁大件事無人講嘅！古天后1月26日推介嘅泡泡瑪特（9992），目標價$95，推介當日收市價$81計，有耐性持貨半個月，就見證佢到價兼破過頂，高位上到$97.25，升幅有20%。

上星期推介嘅長城汽車（2333），古天后畀出目標價$40，當日收市價$26計，截至上周四收報$27.35，都head住5%。再提唐牛2月2日推介嘅歐舒丹（973），當時畀出目標價$24，當日收市價$21.65，之後$20邊都可以買到，儲力幾日之後，上周見$23.8，破頂有望！

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《果燃台》2月17日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：2月17日（周三）

時間：6:10pm - 11:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播星期三牛年首次跑馬地馬場九場夜賽，近兩年夜馬賀歲賽事，練馬師告東尼例贏馬起孖，今年派七駒參賽，主持逐一分析各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，一個集各項資訊非一般的賽馬live。

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