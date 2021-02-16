2020年全球受疫情影響，蔡思韵早前接受《蘋果》農曆新年專訪，她希望踏入牛年，大家都身體健康！忙碌一年後，蔡思韵表示一定要放假陪家人食年三十晚的團年飯及一起過大年初一、初二。農曆新年是傳統節慶，蔡思韵指媽咪有個特別的習俗：「媽咪係北方人，所以會整餃子食，因為餃子好似一個金元寶咁，不過我就唔識整，而年糕嗰啲就太肥膩。」

根據傳統習俗，大年初三是「赤口」，容易與別人口角，所以不宜拜年，但今年赤口適逢又是情人節，蔡思韵笑言不擔心，想與男友劉俊謙食飯慶祝情人節。蔡思韵與劉俊謙因合作電影《幻愛》而展開一段情緣，之後兩人合作無間，在舞台劇《午睡》、劇集《940920》再合作，經常見面會否變得不浪漫？蔡思韵表示：「可能會係真實咗，好實在咁相處，其實唔會特別去追求浪漫，反而送禮物方面都會揀一啲對方需要嘅禮物、實用啲嘅禮物。冇驚喜？我唔知佢會唔會，但我自己就唔係好鍾意驚喜，我覺得關係好真實、好實在、好真誠相處已經足夠。」

2020豐收一年

短短一、兩年內經常合作，蔡思韵不認同會因了解而分開，反而會令大家在工作上更加有默契，每次都是全新的合作、全新的體驗，蔡思韵說：「我同佢冇特別多拗撬，而且我唔會排斥呢種合作，但我當然都會鍾意保留返多啲自己嘅演員獨特性。」

去年疫情重創經濟，各行各業都要迎難而上，不過，對於憑電影《幻愛》奪得第二十六屆香港電影評論學會最佳女演員的蔡思韵，卻是豐收的一年。她坦言很感恩，似有幸運之神降臨身上，工作不間斷，能夠在電影、舞台劇及劇集多方面嘗試，她續說：「的確係好幸運，2020年最幸運嘅事情，就係《幻愛》創造咗一個好好嘅票房成績，透過呢套電影，多咗好多觀眾認識我，亦都透過呢套電影得到一啲肯定。我覺得非常之幸運，本身都冇諗過會有咁樣嘅成績，甚至乎電影出咗嚟，票房越嚟越好，又見到好多觀眾好鍾意，cover首歌、二次創作、插畫、拍MV，用好多方式去回應呢套電影，其實係好感動，喺未見過觀眾有咁大迴響嘅時候，係覺得好驚喜。」

擱置台劇計劃

《幻愛》去年以1,525萬元票房成績，成為華語片亞軍，不過政府因疫情勒令戲院關閉，電影票房急煞車，反而蔡思韵睇得開：「如果唔係呢個疫情，我哋亦睇唔到呢個奇蹟，如果喺冇疫情嘅情況之下，其實都會覺得好好，唔錯嘅，但係可能有呢年件事作為背景，令到票房更加係我哋意想不到。」

有得必有失，因為疫情，蔡思韵未能到外地工作：「本身計劃2020年年中，有套台劇要去台灣拍攝，我自己都好期待，但疫情關係，直頭封咗關，所以唔可以去，係有少少可惜。但都會覺得塞翁失馬，正正嗰個時間係《幻愛》上映嘅時間，亦都係香港電影評論學會嘅頒獎禮，變咗我可以留喺香港參與頒獎禮，亦係我人生第一個個人獎項，所以又會好開心。」

蔡思韵獲邀拍攝一部改編自真實事件的電影《濁水漂流》，夥拍吳鎮宇、謝君豪及李麗珍，她笑言與好戲之人合作，如果緊張反而會累事：「喺前輩面前，如果驚做錯，怕做得唔好而抱住戰戰兢兢嘅心態，我覺得會影響自己嘅表現，所以我盡量會以平常心去面對，唔好太緊張，反而會令到大家嘅交流會更真實、自然，當然會好尊重佢哋，透過同佢哋合作學習多啲。」她指謝君豪是舞台劇前輩，所以會乘機向他偷師。

《濁水漂流》入圍荷蘭鹿特丹影展（IFFR）「大銀幕」競賽單元，是唯一一部入圍的港片，蔡思韵坦言好開心：「畀世界各地嘅觀眾可以認識更多香港電影，同埋睇到一個香港故事嘅香港電影，我覺得係難得，但有啲可惜，因為飛唔到過去出席影展，冇辦法。」《濁》片講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。

百變蔡思韵

蔡思韵憑《幻愛》增加在香港的知名度，男友劉俊謙早她一步，憑ViuTV劇《教束》、《二月廿九》入屋。《二月廿九》去年宣佈開拍續集《940920》，蔡思韵加入令穿越故事更複雜，她透露導演和編劇仍在劇本上努力當中，而且疫情關係，台灣外景方面要延至年底。對於《二月廿九》獲網民熱烈追捧，蔡思韵說：「我自己都有睇《二月廿九》，所以我都好期待呢套新作。啲人成日都會覺得第一集會最好睇，所以我有個祝福，希望《940920》更加好睇、更加精采嘅續集。」

至於與男友合作的舞台劇《午睡》，受疫情影響而改為網上直播，換了另一種觀賞方式，在首演當日意外頻頻，出現高頻聲音及斷線。其實梁祖堯批評過政府禁止現場演出而建議改為網上播出，是「低能」之舉，直指劇場設備不足夠直播；又認為如果劇場可以錄播，又何需要劇場？蔡思韵認同未能現場演出很可惜：「因為疫情，我哋有種唔等得嘅感覺，覺得一定要去，唔知要等到幾時，而家就做啦！雖然冇得做現場，但係好想畀觀眾有種現場嘅感覺，所以我哋堅持返直播，有種劇場感。」豐收一年過去，踏入牛年，蔡思韵希望自己遇到喜歡的劇本，發揮不同面向給觀眾，做一個「百變蔡思韵」！

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