「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）上年7月與英國美女演員，「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）前後腳上酒店，因而傳出拍拖，不過於10月，莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特（Dominic West）當街攬攬錫頸，棄美國隊長轉做第三者，令她形象破產。最近有指，莉莉有意從英國搬到美國洛杉磯以避風頭。

去年10月，莉莉因為與有婦之夫杜明歷當衝攬啜而被鬧爆，而最近她正身處洛杉磯，與「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）合拍「波神」彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與Tommy Lee之傳記電影，因此打算順道搬到美國，希望在加州展開新生活，消息人士指：「她想逃離與已婚杜明歷在羅馬被影到相之後的不公平對待，這對莉莉而言是很好的，可以逃離她在英國不想要的關注，而專注於吸引的角色上。」

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