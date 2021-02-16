新年要穿得大紅大紫，是約定俗成的傳統，而紫色造型柔和又帶女人味，其實比起紅色更加易穿。鄧麗欣（Stephy）和劉詩詩日前就不約而同以紫色服裝展現新春優雅look。

鄧麗欣在社交平台上載新相，出文認為過年不穿紅，紫色也是一個很好的選擇，所以她着上Valentino紫色Ｖ領上衣、墨綠色高衩半截裙，再搭配短靴拉長比例，輕晒美腿，簡約利落。同一個造型，宋慧喬和有份參演電影《Crazy Rich Asians》的華裔英國女星陳靜（Gemma Chan）之前都着過，不過兩人揀襯高跟鞋，更添女性嫵媚。Stephy的襯法則相對休閒，各有所好。

至於劉詩詩就着上代言的Tod’s紫色連身裙，領口及胸前飾有ruffles，甜美而充滿春夏活力，可惜襯錯鞋，黃色鱷魚紋裸跟鞋對比色差太強烈，和溫柔的造型不太夾，變得有點突兀。

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