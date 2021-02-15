不知不覺已經踏入了春天，2021春夏系列陸續登場，除了期待換上新裝，當然還需要一個新手袋。這季不少品牌如Celine、Chloe、Loewe 等都推出休閒感十足的帆布手袋，設計搭配品牌logo或皮革細節，簡約又不失輕奢感，為任何造型增添隨性的時尚氣息。

Chloe最新的Woody帆布袋，採用防水帆布製作，比一般帆布更耐用及耐髒，米白色的袋身飾上啡色或黑色皮革細節，再搭配Chloe字樣的手挽帶，簡約得來又帶點小清新，配備中號及大號兩個尺寸，而且定價在萬元之內，相對親民易入手，難怪一推出便引起熱捧。

Loewe於春夏帶來全新的Anagram Jacquard系列，將品牌Anagram標誌融入於提花織帆布中，既有簡約的單一大標誌，也有重複圖案設計，襯托炭灰及淡褐色物料的色彩質感，系列包括了五個人氣的手袋款式 ，分別為Hammock、Balloon、Cubi、Horseshoe及全新Anagram手挽袋。

Celine手袋向來深得不少時尚女生喜愛，其中Cabas系列手袋屬於熱賣款式。新季就帶來全新的字樣設計，米色帆皮搭配啡色的手挽及金色鎖扣，洋溢奢華的復古氣息，加上實用的大容量，無論用於返工或出行同樣適合，另外也有的別緻可愛的迷你款式。

長賣長有的Dior Book Tote，春夏季亦帶來新色，杏色條子設計，充滿休閒的度假氣息；Fendi也有實用的Sunshine Shopper，帆布上壓紋刺繡同色「 FENDI ROMA」字樣，低調又不失矜貴，除了手挽，更配備可拆卸的帆布肩帶，一袋多種揹法，自然更吸引。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！