42歲日本天后濱崎步出名是個愛狗之人，飼養七隻名種狗的步姐，昨晚在IG限時動態上透露其中一頭22歲愛犬Choco近日離世，已到彩虹橋跟哥哥、姐姐重聚，最後並留言感謝多年來陪伴她的Choco。

22歲的芝娃娃Choco可算是十分長命，相等於是人類的104歲，步姐一直有聘請專人照顧狗狗，由數人為七隻愛犬負責糧食、散步及處理大小便。

比起步姐，妖男歌手GACKT早前卻把寵物當成禮物送給朋友，令他近日被網民留言炮轟。日前，GACKT在其YouTube頻道表示一對夫妻朋友因喪失狗狗而情緒低落，故他決定「割愛」，將自己飼養數月的小狗帶到朋友家中，並留下狗狗送給朋友，片段公開後立即引起大批網民狂轟，連沒有養狗的網民也認為此舉很有問題，令GACKT前日在網上平台為自己解畫，但仍被指與步姐養寵物的態度相當懸殊。

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