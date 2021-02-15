文雪兒大女張筠（Christy）去年5月加入Mandy Lieu旗下的模特兒公司，嘗試向演藝及KOL的工作發展，憑着愛行山及做gym的健康形象，不時在社交平台分享健康性感相，成功成為山系KOL。

疫情持續一年多，Christy未有放慢做運動的步伐，新春前就去了寶雲道行山兼拜訪姻緣石沾旺氣祈福，祈求新一年可覓到好姻緣。Christy本身正職做土木工程，回顧過去一年的新嘗試，她表示相當充實：「接觸唔同嘅嘢，專訪、拍廣告、出event，最近就拍咗一套戲，試嘅嘢好多好充實，第一次拍戲。」

原來，Christy最近接拍了一套來港取景的荷李活電影《Hong Kong Love Story》，劇中主角是韓國男團2PM的泰籍成員Nichkhun，及由香港去荷李活發展的香港演員文峰（Byron Mann），Christy說今次是收到文峰邀請：「係文峰喺IG私訊我，係好難以置信，呢個經驗好特別，雖然媽媽係做戲，但我從來冇接觸過拍戲究竟係點嘅一回事，我就覺得係好多人好精準做一件事，令到我好佩服。我角色戲份好細，但係我已好滿足，當踏出第一步，希望第時更多機會發揮到。」

Christy的戲份主要與文峰拍攝，但她有去探Nichkhun班，更大讚對方是靚仔男神，她笑言：「佢真係好靚仔，但我仲係彭于晏黨，男神係遠觀而不可褻玩焉，可以望住。今次算係入行後最特別嘅經驗，so far試咗咁多樣嘢，暫時最enjoy嘅經驗，學到要敬業同專業。」

3月解鎖拍拖選項

本身屬猴的Christy仍然單身，但她揚言不太迷信，但既然往姻緣石到此一遊，當然入鄉隨俗摸姻緣石。問到新一年會否想搵到另一半，她即笑着說：「梗係想，我都希望快啲搵到伴侶。我聽過好多爸爸媽媽幫仔女嚟求，最後係成功嘅，我有去過巴黎鎖橋，見到咪玩吓，唔係話一定要有。」再問她的拍拖次數，她笑言官方答案是三次，透露最長的感情是在英國與當時的男友拍了七年拖：「最耐感情係七年之癢，由讀書到做嘢，佢喺英國，我就想返嚟香港發展，之後返嚟都有拍過拖。」問到擇偶條件，她表示樣貌不是首要：「孝順、開心，外表順眼已好開心，傾得埋好重要，外貌到咗60 、70及80歲都唔係好重要，最緊要錫我，同埋溝通到，呢啲先係長久一啲嘅因素。」

今年最想完成的目標是在3月成功考到註冊工程師牌照，Christy表示到時才考慮拍拖，更揚言媽咪沒有催她：「我繼父都係40歲先搵到真愛，媽咪都冇乜催，知我拍拖時會試探我，叫我對人好啲，唔好發脾氣，鼓勵我識多啲朋友。」

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