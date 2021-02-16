40歲董敏莉（Monie）與律師老公莊耀金於2016年結婚，囡囡Martha已經兩歲，為了下一代有好的生活環境，Monie決定舉家移民台灣。她昨日在社交平台分享囡囡在機場及「空無一人」的登機閘口照片，表示：「來到這裏好像發夢，無人機場，疫情唔該快啲消失」，友人則留言：「天下無不散之筵席！Miss You and Take Care.」她又形容這趟是一次親子「悠長假期」，需要很多準備，衫褲鞋襪清潔用品尿片，樣樣都要齊備。

Monie今日接受《蘋果》訪問，透露目前正在防疫旅館進行15天隔離，繼而再展開一年台灣環島遊，玩樂之餘也體驗生活，看家人能否適應台灣生活，她本身十幾年前到台灣拍劇時，已很喜歡這個地方，空間比香港大，是讓小朋友成長的好地方。

去年年中她和老公開始移民台灣計劃，Monie說：「因為疫情關係有好多唔同諗法，去台灣係其中一個諗法，預備咗幾個月，申請批一個月左右，係申請技術移民，一路以嚟台灣封關，我哋個Visa入唔到境，所以就一路等緊，上年年尾我哋可以入境，開始認真計劃係咪喺呢邊生活，其實都好快，唔係考慮好耐，好大原因受疫情影響，令到我哋覺得有啲嘢想做就做，有行動力唔好再等。」

Monie自言去年工作受疫情影響完全停頓，老公情況算好，但卻因而有不同的想法，「諗係時候作出改變，無論生活、工作上都想有新發展，加埋小朋友，時機好好，囡囡兩歲，未需要讀書，放一年長假期，體驗台灣生活。」她笑言並非完全離開香港，香港的公司和手機等依然繼續用，暫時在台灣有臨時居留證，住足日數直接有台灣身份，若果覺得台灣生活好，一年後再作決定。

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