40歲董敏莉(Monie)與律師老公莊耀金於2016年結婚,囡囡Martha已經兩歲,為了下一代有好的生活環境,Monie決定舉家移民台灣。她昨日在社交平台分享囡囡在機場及「空無一人」的登機閘口照片,表示:「來到這裏好像發夢,無人機場,疫情唔該快啲消失」,友人則留言:「天下無不散之筵席!Miss You and Take Care.」她又形容這趟是一次親子「悠長假期」,需要很多準備,衫褲鞋襪清潔用品尿片,樣樣都要齊備。

Monie今日接受《蘋果》訪問,透露目前正在防疫旅館進行15天隔離,繼而再展開一年台灣環島遊,玩樂之餘也體驗生活,看家人能否適應台灣生活,她本身十幾年前到台灣拍劇時,已很喜歡這個地方,空間比香港大,是讓小朋友成長的好地方。

去年年中她和老公開始移民台灣計劃,Monie說:「因為疫情關係有好多唔同諗法,去台灣係其中一個諗法,預備咗幾個月,申請批一個月左右,係申請技術移民,一路以嚟台灣封關,我哋個Visa入唔到境,所以就一路等緊,上年年尾我哋可以入境,開始認真計劃係咪喺呢邊生活,其實都好快,唔係考慮好耐,好大原因受疫情影響,令到我哋覺得有啲嘢想做就做,有行動力唔好再等。」

Monie自言去年工作受疫情影響完全停頓,老公情況算好,但卻因而有不同的想法,「諗係時候作出改變,無論生活、工作上都想有新發展,加埋小朋友,時機好好,囡囡兩歲,未需要讀書,放一年長假期,體驗台灣生活。」她笑言並非完全離開香港,香港的公司和手機等依然繼續用,暫時在台灣有臨時居留證,住足日數直接有台灣身份,若果覺得台灣生活好,一年後再作決定。

