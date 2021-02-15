香港電影業去年因疫情停頓，不過無阻一班影壇新貴繼續向前，其中天下一旗下的吳肇軒及凌文龍日前帶同師弟林家熙（Locker）及師妹張蔓莎，齊齊為《蘋果》寫下新年願望。有「少年版梁朝偉」之稱的吳肇軒，外形憂鬱，內裏鬼馬搞笑，希望大家「日日有hints」，他說：「因為疫情我哋好似成日搵唔到條路，希望大家嚟緊日日會有提示，之後有方向點樣做。」已入行十多年的凌文龍思想成熟：「希望大家龍馬精神，今年一出閘，就有精神去工作去搵男、女朋友。」

演舞台劇展唱功

吳肇軒與凌文龍近日積極預備舞台劇，劇中將以歌舞形式重現孫中山在香港生活的事蹟。二人異口同聲指唱歌是最大挑戰，吳肇軒更要唱和音，他笑說：「究竟演員唱歌，係咪注定坎坷呢？」凌文龍說：「入面有得意嘅嘢，但亦有好多令人感動嘅嘢。」吳肇軒飾演孫中山的左右手陳少白，他指劇本中陳少白好支持凌文龍飾演的孫中山，有種曖昧感覺：「我哋圍讀嘅時候，有俾人喝停過。」

另外，張蔓莎希望「蔓蔓成功」，仍是新人的她早前參演游學修的YouTube頻道「試當真」而逐漸多人認識，希望來年發展得更好。Locker就希望觀眾看他的作品可以「津津lock道」，他近來亦因參演「試當真」，多了一班粉絲欣賞他的搞笑演出。

凌文龍

髮型：Yan Kwok @ Lap Two Salon

吳肇軒

髮型：Sam lo @ orient4

化妝：Bonbon@MOD Makeup Academy

林家熙

髮型：Sam lo @ orient4

化妝：Bonbon@MOD Makeup Academy

張蔓莎

髮型：Lupus@orient4

化妝：Findo Siu @WHOOP IMAGE