由方塊酥變刀削面，胡鴻鈞（Hubert）曾捲入「削骨還父」傳聞，出道塊面起晒角，到而家變到V煞面，佢亦多次在受訪時否認整容。胡鴻鈞或許是靠化妝「易容」，不過有一位大陸整容KOL張輕輕為咗做好model嘅工作，喺影硬照同拍廣告時更上鏡，早前做咗割雙眼皮、隆鼻、埋線整梨渦、嘴唇整形及成塊面打透明質酸，花費逾12萬港元，最離奇是佢嘅男友採取不能特別支持或反對嘅態度，看待女友去整容一事。

張輕輕近日喺網上公開「削骨還父」過程，用12日完成下頜角切除手術同磨骨，張輕輕第二日做完削骨瘦面手術，面頰兩邊超腫，要插兩條喉管用來放傷口嘅血，直至第9日拆線前仍然面腫似豬頭，張輕輕坦言拆線時痛到喊：「所有整容都有後遺症，所以看你是否接受，說實話看運氣的成份比較多。」而做完手術後傷口的外皮會變黃，而且嘴巴不能張開，因為裏面傷口大要等拆線。

足足等一個月才完成「削骨還父」整個過程，張輕輕指傷口癒合：「每次吃飯，食物殘渣就會塞在那條縫裏面，用牙簽都不行，要用沖牙器或漱口水使勁漱口，可能我臉上脂肪少，恢復比較快，做下頜角切除手術會有後遺症，就是出現假雙下巴，所以有肉地的人千萬別盲目做下頜角切除手術，而且嘴巴亦不可以張大會覺得難受，手術做完的傷口有一個硬塊要3個月才消失。」不少網民指「看完都不敢去整了」、「對自己真夠狠」。

張輕輕亦以過來人身份，勸戒網民不要做隆鼻手術，做鼻的後遺症就是鼻涕是臭，總是發炎有膿、個鼻尖好硬，「味道奇臭無比，我聞到都是常年的那種臭味」，拆鼻裏面的紗布有二、三十厘米長，「拆時連肉跟皮扯出來，又血腥又痛苦」，她指手術後又發燒又發炎，鼻頭日後修復還需要花10萬人民幣。

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