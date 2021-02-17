韓國30歲女星朴信惠首度與40歲男星曹承佑合作，兩人主演的JTBC新劇《Sisyphus:the myth》將於今日首播，香港劇迷可於Netflix上追看。而朴信惠、曹承佑及導演陳赫今日就現身網上發佈會，為劇集造勢。

緊張到瞓唔着

穿上白裙的朴信惠密實現身，她在現場亦風騷蹺實曹承佑合照，非常合拍。劇集作為JTBC十周年特別企劃電視劇，兩位主角對首播在即都大感激動，曹承佑直言激動到無法睡覺，又笑言：「激動和恐懼共存。」而朴信惠也說：「我也很緊張，很開心，也很激動。由於我們的電視劇與現有的穿越劇不同，所以有擔憂也是事實。真的有很多工作人員都辛苦了，特別是美術組和道具組都非常辛苦，希望這些場景能夠很好地反映出來。」朴信惠透露從去年5月開始先拍了未來場面的部份，自言因為熟悉了佈景，所以反而覺得這就是她的現在。

曹承佑自愧不如

曹承佑亦大讚朴信惠的在劇中的動作場面，直言今次的動作戲與他以往拍攝的動作場面層次很不同，他說：「但是看到朴信惠的踢腿和重拳出擊時，她卻變得非常『麻木』一樣，即使我是20多歲，也不會有這種程度的速度。我的體力和耐力都很弱，但是朴信惠堅持到了最後，太厲害了。」

《Sisyphus:the myth》講述曹承佑飾演的工程師韓泰述（音譯），試圖查明那些隱藏身份、在我們的世界中生活的「他們」，以及為了他逆時空而來的救援者之間的奇幻懸疑故事。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！