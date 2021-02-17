曾因搭上《北京遇上西雅圖》大陸男星吳秀波，而入獄服刑的大陸女星陳昱霖，事隔2年多終於更新IG，外界猜測她應已刑滿出獄。被大陸網民封為「最慘小三」的女星陳昱霖，年初一在社交平台post出自拍照及一幅辛丑牛圖，配文「Happy Chinese New Year.」不過之後她又刪除了自拍照，只留下賀年牛圖，不少網民留言詢問：「放出來了這是？」、「牢裏還能用手機？」雖然陳昱霖未有回覆，不過從她對上一個post已是2018年的萬聖節來猜測，她應該在農曆新年前已經出獄。

52歲大陸已婚男星吳秀波，曾於2018年被爆出與大陸女星陳昱霖，有一段長達7年的婚外情，同時更驚爆他擁有多個情婦，陳昱霖因向吳秀波索分手費，反遭吳秀波指控她以曝光隱私向其勒索，數月後陳昱霖從外地返回大陸時被公安帶走，其後傳出她入獄服刑。至於因婚外情醜聞加入「失德藝人」行列的吳秀波，遭大陸官方封殺，演藝生涯已完。

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