翟威廉聯同周志文、周志康進軍樂壇，今晚在觀塘舉行網上音樂會，三人表示年尾收爐至新一年第一擊工作，也是3人在一起，希望之後可變成慣例，每年也可以聯手合作。

提到他們剛推出的新歌，以往由翟威廉包辦曲詞，今年他們會嘗試跟不同音樂人合作，試不同的曲風，翟威廉說：「我好鍾意Beyond嘅歌，唔想寫得多越來越似Beyond就唔好喇！」他們笑言會重鎚出擊，今年推出3首歌，又會拍MV等，但因武漢肺炎疫情關係要量力而為。擔任財政大神的翟威廉指疫情影響收入，希望多工作能令團隊收入增加。周志康自稱擔任宣傳大臣，主動宣傳為翟威廉酒舖的產品。

此外，3人暫時未有計劃舉行實體演唱會，待疫情緩和才決定，周志文指若半年內仍然未能有聚會，則可考慮舉行網上收款音樂會：「我哋嘅初心都唔係要做收錢嘅網上騷，但若將來有完善嘅製作就可能會考慮。」

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