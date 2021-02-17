韓國女星金所炫孖《大力女子都奉順》男星志洙合作、Viu Original首套原創韓劇《月升之江》，前晚首播即有好成績成為同時段收視冠軍，昨日播出的第二集，下部的收視微升，上、下部的收視就分別有5.8%及9.7%，繼續做收視冠軍，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

刺殺任務失敗

昨日一集中，講到本身是平岡公主的金所炫，失去記憶後成為冷漠殺手廉佳珍，其最新任務是要刺殺自己的父親平原王。金所炫偽裝成宮女入宮後，開始浮現兒時的記憶，令她感到非常混亂。而當金所炫打算在進行祭祀時刺殺平原王，不過平原王見到金所炫跟死去的延王后長得一模一樣時，即露出驚訝神情，亦令金所炫的刺殺任務失敗。

好友從中牽線

金所炫逃走時差點從懸崖上掉下來，志洙就及時出現，帶中箭受傷的金所炫回家休養，金所炫亦因此看到志洙溫暖純真一面。不過金所炫的殺手同伴提醒她，見過殺手樣貌的人，要麼殺死，要麼結婚變成家人，令不想殺死志洙的金所炫陷入苦惱，而金所炫的好友亦從中牽線，結尾時推跌金所炫，製造金所炫跟志洙意外擁抱的場面。

另外，客串演志洙父親的男星姜河那，於昨日一集中仍有登場，公開了他死前要志洙不問世事、安靜地生活的遺言。另外，金所炫亦終於知道自己是被領養一事，不過可以跟親生父母相認的頸鏈卻被另一名殺手拿走。

意外掀中韓罵戰

而金所炫上周於IG公開《月升之江》穿上韓服的造型照，不過就引來大陸網民不滿，指她身上穿的服裝並非韓服而是漢服，留言「謝謝宣傳中國文化」、「穿漢服讓你更美了」、「這是我們的漢服，不是你們的」等。韓國網民亦留言反擊，表示「這是古代流傳下來的韓服」、「穿韓服的金所炫就是美」等，意外掀起中、韓網民罵戰。

歌手留言力撐

隨後南韓歌手E SENS就於IG留言「韓服是韓國的遺產」、「以後hip hop音樂會不會也被說是來自中國」、「不是漢服是韓服，瘋狂的小偷們真是厚臉皮」等，另外Trot女歌手宋佳人亦公開自己穿韓服的照片，表示：「不管是泡菜還是韓服，都是我們國家大韓民國的。」

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