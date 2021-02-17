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湯唯自從嫁了給韓國導演、生女兼移居韓國後，一向深居簡出，連社交平台都十分低調，少出帖文，大家可知湯唯的IG賬戶又是下面的那一個？

擁有30幾萬追隨者、連李冰冰都關注的賬戶「tangwei11」，應該是真的吧？答案竟然也是假冒的！湯唯今日忍無可忍，親自踩場打假，在假冒ＩＧ戶口狂留言斥責，要求假戶註明清楚，以正視聽。

賬戶「tangwei11」不時分享湯唯的大頭靚相及工作照，今日就連環出po晒美圖，吸引大批followers讚好。湯唯本人懷疑賬戶存心呃人，昨晚開始親自在貼文上留言踢爆，連株發炮質問，「很多工作人員都認為是我的賬號，請註明你是誰」「不要誤導那些和你一樣關注和支持我的朋友，謝謝！要堂堂正正光明正大。 」賬戶有幾十萬追隨者，但只follow了三十個賬戶，其中絕大部分是LV、 CHANEL、 CARTIER等大品牌，「對了，您為何關注那麼多的奢侈品牌啊？ 是在等商業合作嗎」。這個假賬戶經營多年，有多達30幾萬追隨者，比湯唯本尊的不足６萬followers多足六倍，連粉絲都大呼跟錯戶，賬戶解說部分，只以 「湯唯的秘密花園」為題，並冇說明是fans page account，難怪外間會認錯，連李冰冰、劉雯、鄭希怡等都中伏跟錯。

湯唯本人有藍剔認證的戶口賬戶，其實是「Tangwei_mBox」，她向來只分享風景、飲食、藝術作品，間中貼出女兒背影等，極少有本人靚相，風格完全不同。

在湯唯本尊出聲質問後，假賬戶在今日晚上七時多，終於認錯道歉，用簡體字出文，「大家好！我不是湯唯本人，只是純分享圖片的影迷粉絲！給大家造成了不必要的誤會！很抱歉，已私信湯唯本人作出解釋，再次跟大家真誠致歉！！！」假賬用戶即時換了頭像，表明自己是「湯唯影迷＿樂多」，亦火速刪去追隨的名牌賬戶。

其實，明星多粉絲，不時會有粉絲自已開設fan account分享。例如，玄彬本人並無開設IG賬戶，但有以「hyunbin_actor」為名的賬戶，分享他日常及照片等，亦坐擁170萬followers，但粉絲賬戶十分守規距，寫明演員冇開account，此乃粉絲賬戶，並列明玄彬經理人公司，每張圖片都註明出處及Hashtag相關明星或單位。

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