Angelababy（楊穎）日前被大陸作家兼導演劉信達放微博鬧爆她用英文名在大陸發展，劉信達除了叫Baby用回中文名之餘，更希望她討厭自己的英文名。Baby無端端被鬧，佢老公黃曉明都唔好得幾多，突然被人貼相，圖文並茂指他新年去夜蒲，搞到他要出聲明否認。

同Baby未結婚時曾承認是「夜店小王子」的黃曉明，近日頻頻在社交網站中貼出與家人過新年的照片，不過有大陸網民post了兩張黃曉明在夜店消遣時的照片，並爆料指自己新年偶遇黃曉明，而黃曉明身邊亦坐着一名上圍非常豐滿的長髮女，雖然相中見黃曉明沒有任何動作，但一眾Angelababy的Fans睇完相後即湧到黃曉明的微博中，瘋狂留言問：「夜店好玩嗎？」、「今天去夜店了嗎？」、「剛從夜店回來了吧」，又指夜店小王子「一直隱藏在江湖」等，搞到黃曉明工作室急發聲明，指黃曉明在2月4日（即年廿三）已身在重慶拍攝電影《最後的真相》，期間只有年三十晚返回青島的老家探望93歲婆婆，年初一亦即時回到劇組繼續開工。

聲明又提到，早於多年前已澄清過相中的地方並非是「夜店」，只是黃曉明與朋友間的聚會，又指今次事件已嚴重損害黃曉明的名譽，故工作室已委託律師處理事件，更警告所有網民及媒體要停止散播及删除不實信息。

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