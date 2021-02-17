本港武漢肺炎疫情稍緩，政府有條件放寬限聚令，戲院經歷78日停業，明天將會重開。高先電影公司負責人曾麗芬（Winnie）打理、位於堅尼地城的高先電影院，亦同時安排在明天開張。開幕電影為《狂舞派3》，將會全日在高先影院全日播。明天雖然已不是假期，但預售情況不俗。

賀歲檔雖然推遲到年初七，但對一眾院商而言，已經是一個好消息。目前院商正為明天開業作最後衝刺，除清潔清毒外，最重要是在門外張貼安心碼或準備簽到簿，有戲院會為觀眾提供google form以符合政府入場要求。有院商透露香港觀眾「餓戲」很久，預售票銷情理想，又希望報復式消費可以持續。而截至今日下午5時，網上售票網資料顯示明天賣票情況不俗。當中以黃修平執導、顏卓靈、BabyJohn主演《狂舞派3》及劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》銷情較理想。

另外，《狂舞派3》一班演員顏卓靈、蔡瀚億、Lokman等炮製了一條「戲院禮儀片」，作為高先電影院迎新張開幕賀禮。Rapper Heyo填詞的《戲院禮儀歌》曲詞，提醒觀眾睇戲禮儀，包括呼籲入場觀最好眾閂電話、不要講電話及睇留言等基本禮儀。Winnie表示今次是導演黃修平作品，歡迎其他戲院同業使用。

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！