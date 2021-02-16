容祖兒及張栢芝近日參演內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》引起熱話，當中容祖兒早前因帶領的組別分數最低，表現不佳遭評核官之一霍汶希（Mani）狠評而一度眼濕濕，惹起網民熱議。

那英：真沒出息

前日節目播出特別精華版，片中祖兒在練習室中獨自玩手機時，另一名參賽者王鷗走過來問她在做甚麼時，祖兒突然爆喊，表示之前一直希望在節目內做到最好，但往往事與願違。在旁的那英聽罷反笑了起來，指祖兒不用太壓抑自己，有心事可以對她說，更笑說：「真沒出息！」令祖兒破涕為笑。其後祖兒接受劇組訪問，坦言不滿意自己表現：「有時候我會覺得為甚麼我做了20年，還像一個新人，就覺得特別氣自己。」有指原來那英說話狠心純為戲劇效果，之前那英也因壓力太大在節目中流淚，因為她擅長唱歌但跳舞是弱項，自己組別的聲樂評分卻包尾。那英更於節目中怪責自己影響祖兒，連累對方出錯，所以見對方爆喊便以激將法安慰她。

祖兒已非首次在該節目中流淚，Mani在之前幾集中多次點名批評祖兒的不足，令她在鏡頭前眼濕濕。惟有網友質疑祖兒貴為香港天后級歌手，被自己的經理人Mani鬧到喊已經很假，至今次因壓力落淚更是難以置信，估計一切都只是節目效果，甚至有網民揶揄留言：「演技好咗好多」、「收咗太多錢，開心到喊」等。

栢芝粗腿P幼

另外，40歲的張栢芝在《姐姐2》成為負面新聞女王，日前網民更發現，栢芝在節目的宣傳照中，擁有水蛇腰和白滑筷子腿，但在節目片段中，真實的栢芝卻是寬肩粗腰，更有一雙粗壯蘿蔔腿，整個人比宣傳照感覺也矮了幾吋，質疑宣傳照全是P圖。不過有網民卻力撐栢芝，指她已是三子之母，而且跟同齡的女星相比，身材仍算是不錯。