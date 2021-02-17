ViuTV節目《全民造星III》不但成功造星，更成功撮合多對情侶，如張凱娸（KiKi）跟劉瑞祈（KLAU）、江宏基（Timo）與丁悅，而卡文（關嘉敏）與CY（陳澤言）亦被《蘋果》讀者踢爆搞姊弟戀。

雖然KLAU與KiKi已公開戀情，不過二人拍拖亦未敢太高調，日前有《蘋果》讀者發現KLAU深夜駕車接KiKi到馬鞍山一處幽靜位置談心，二人情到濃時還嘴對嘴錫錫，愛得甜蜜。

讀者何先生透過《蘋果》爆相爆片報料，指日前晚上11時半見到KLAU與KiKi在恆泰路出現，何先生說：「佢哋兩個行上我前面架車度，可能夜晚，現場好少人，佢哋上車之後除低口罩，所以我見到嗰個女仔係KiKi嚟，佢哋一除低口罩就錫，錫咗成半分鐘，錫完之後一齊煲煙，我估唔到原來KiKi都食煙，最搞笑係佢哋一食完煙之後又即刻咀，第二次都錫咗成半分鐘。」

何先生又指該處近馬鞍山海濱長廊終點，相信二人該是在海濱長廊散步，而KLAU與KiKi在車上傾偈錫錫，大約逗留了近20分鐘才開車離開。讀者提供了多張相片，見到車上兩個頭碰頭背影，相信二人正在錫錫，而讀者提供的短片中，亦清楚見到二人煲煙。

記者之後向KLAU了解，問他是否駕車與KiKi到馬鞍山談心錫錫時，KLAU未有正面回應，只透過短訊說：「多謝讀者嘅關心，我同KiKi喺藝術上、性格上都好夾，經過認識之後好自然地了解、發展，但關係剛剛先萌芽，本來都想穩定啲先公開，希望之後大家都重點多啲關注我哋嘅作品啦。」

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