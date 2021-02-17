患有唐氏綜合症的16歲日本女生菜櫻，去年開始展開模特兒生涯，並成為當地網紅，其IG去年12月已升破萬人追隨，雖然患有先天性疾病，並引起併發症已接受15次手術，但母親沒有放棄，還協助女兒踏上model之路。

菜櫻的50歲母親由美近日受訪，她坦言誕下菜櫻後一度崩潰，亦難以接受事實，在囡囡出世的兩個月，由美沒有為菜櫻拍過任何照片，直至兩個半月後，有一次她抱起菜櫻，看到女兒對她微笑，從這時開始覺得菜櫻很可愛，決定開始為女兒拍照寫blog作為成長記錄，到女兒9歲時，發覺菜櫻開始識扮靚，之後在友人安排下，參與靜岡縣一個在百貨公司內舉行的殘障人士時裝show，菜櫻感到相當興奮，在活動後她每月更上兩堂訓練，過去兩年間共有八次行騷經驗。

菜櫻每個月也會跟媽咪shopping，最愛品牌是GAP和OSADA，經過藥妝店又必定會留意化妝品。不過，菜櫻在健康方面仍令人擔心，至今已動了15次手術，她主食時經常會啃親，要三個月進行一次食道擴張，儘管如此，由美仍十分支持女兒，目前仍一邊讀特殊學校一邊擔任模特兒。

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